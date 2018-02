Em posse de Conselho, secretário de Infraestrutura destaca importância do CEC para gestão municipalista

Para o governador Reinaldo Azambuja, a importância do Conselho além de levantar as necessidades estruturais dos municípios, está no direcionamento dos recursos de acordo com as com a realidade de cada um - Foto: Chico Ribeiro

Durante a solenidade de posse do Conselho Estadual das Cidades (CEC/MS), o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, destacou a atuação da gestão municipalista do Governo do Estado e a importância dos Conselhos como elo entre a gestão estadual e a sociedade civil. “As ações do Conselho vem ao encontro daquilo que é determinação do governador Reinaldo Azambuja: fazer um governo municipalista. O Conselho nos dá subsídio, sob o olhar de quem está da porta para fora, que é a sociedade civil organizada”, pontuou. O evento aconteceu na tarde desta segunda-feira (26), no auditório do Governadoria, onde o secretário foi empossado presidente do CEC, no período de 2018 a 2021.

Durante o evento Miglioli ainda destacou a contribuição do CEC/MS para o desenvolvimento do Estado. “Não tenho dúvida que esse Conselho agrega muito ao desenvolvimento do nosso Mato Grosso do Sul e individualmente de todos os nossos municípios. E nesse Conselho em especial, percebemos claramente em todos os membros, uma preocupação muito grande em achar soluções, ao invés apenas de apontar os problemas”, destacou.

Para o governador Reinaldo Azambuja, a importância do Conselho além de levantar as necessidades estruturais dos municípios, está no direcionamento dos recursos de acordo com as com a realidade de cada um. “Hoje o crescimento desordenado das cidades tem acarretado inúmeros problemas. Então, nortear o planejamento urbano não pode e não deve ser feito por apenas pensando-se na expansão e no critério econômico. Mas sim olhar para a segurança das pessoas e o desenvolvimento social que elas poderão ter nas novas localidades, na expansão territorial das cidades. Eu vejo municípios criando novos perímetros urbanos, muitas vezes, sem pensar nas consequências futuras que isso trará para o desenvolvimento da segurança das pessoas que moram em cada cidade. Então o Conselho, é o órgão regulador que ajuda a direcionar o bom desenvolvimento urbano para as 79 cidades de mato Grosso do Sul”, explicou.

O Conselho Estadual das Cidades é um órgão deliberativo com a finalidade de assessorar, estudar e propor diretrizes políticas fundiárias e de habitação, saneamento ambiental, trânsito, transporte e mobilidade urbana. Ele foi criado pela Lei 2.940/ 2004.

Paralelo ao evento de posse do CEC/MS também aconteceu a posse do Conselho Gestor do Fundo de Habitação de Interesse Social de Mato Grosso do Sul (CONGFEHIS), onde a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani, foi nomeada titular.

