Em Ponta Porã, 4º BPM discute estratégia de segurança na fronteira

Na manhã dessa quarta feira (26) foi realizada na sede do 4°BPM (Batalhão de Polícia Militar) uma reunião com os representantes da rede bancária estabelecida na cidade, para tratar de assuntos referentes à segurança da população ponta-poranense.

Participaram do encontro gerentes dos bancos Sicredi, Caixa Econômica Federal e Itaú, além de oficiais do Batalhão sob o comando do tenente-coronel Waldemiro Centurião.

Cada gerente pode expor suas demandas no tocante à segurança, como por exemplo, dias e horários em que as agências necessitam de maior atenção do policiamento ostensivo, devido ao maior número de usuários que se fazem presentes nos estabelecimentos, entre outros assuntos.

O Comando do Batalhão fez orientações diversas a cerca de procedimentos que podem ser adotados nas agências no intuito de contribuir com uma segurança mais efetiva e também se colocou a disposição da rede bancária para alocar o efetivo policial militar, dentro de parâmetros técnicos operacionais, visando prestar um serviço cada vez mais eficiente para que todos que trabalham e utilizam os serviços das agências bancárias possam ter mais tranquilidade na hora de realizarem suas atividades diariamente.

POLICIAMENTO

De acordo com informações liberadas pelo tenente-coronel Centurião, o Comando do 4º Batalhão de Policia Militar vem intensificando o policiamento Município e Região assistida pela unidade policial militar. “Este trabalho vem sendo realizado no intuito de coibir os roubos e furtos, bem como orientar a população”, explicou o Comandante.

Fruto das açores realizadas entre 1º e 25 de abril, os policiais militares apreenderam duas armas de fogo; três veículos com queixa de roubo/furto foram recuperados; foram checadas via CIOPS 1086 pessoas, culminando na captura de doze 12 indivíduos que estavam com mandados de prisão em aberto; e 660 kg de entorpecentes apreendidos.

A forte ação do policiamento ostensivo nas ruas da cidade, de acordo com o tenente-coronel Waldomiro Centurião, “tem por finalidade inibir o cometimento de ilícitos penais e assim proporcionar tranquilidade e paz para a população fronteiriça”.

