Em parceria com Sest/Senat, Prefeitura capacita trabalhadores do transporte coletivo para enfrentar a Covid-19

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat), está capacitando os trabalhadores do transporte coletivo para enfrentar o novo coronavírus.

Para isso, o Sest/Senat desenvolveu o projeto “Transporte em ação, todos pelo coletivo”, que está dividido em duas etapas. A primeira ´o curso de “Biossegurança no Enfrentamento ao Coronavírus”, que está sendo aplicado nesta quinta-feira (2) para trabalhadores do Consórcio Guaicurus que atuam diretamente nos terminais de ônibus.

No curso os profissionais estão sendo orientados a respeito da Covid-19, os cuidados gerais e abordagem que devem fazer com as pessoas nos terminais de ônibus. A ideia é que os funcionários do Consórcio tenham entendimento da doença e para orientar as pessoas.

Para isso, eles vão aprender como medir a temperatura corporal dos usuários e identificar alterações. Caso seja constada temperatura alterada, as pessoas serão comunicadas sobre as medidas que deverão ser tomadas, como procurar uma unidade de saúde mais próxima de casa e fazer a consulta medica, e caso necessário, o exame da Covid.

Também serão passadas informações sobre etiqueta respiratória, uso correto da máscara, lavagem correta das mãos e sobre o isolamento social.

Para o Executivo Municipal, esse treinamento é muito importante, porque é dentro do sistema de transporte coletivo, tanto nos terminais como nos os ônibus, onde mais passa pessoas diariamente.

Desta forma, essa capacitação vai ajudar a identificar quem está com os sintomas e direcioná-las para a rede municipal de saúde, protegendo cada vez mais as pessoas da nossa cidade.

Em uma segunda etapa, o projeto irá capacitar todos os profissionais do Consórcio Guaicurus com a webinar “Combate à Covis – cuidados com seu pasageiro”. A aula digital será dada a partir desta quarta-feira e todos os trabalhadores do sistema do transporte coletivo deverão fazer.

O objetivo, assim como na primeira etapa, é que os profissionais sejam treinados para dar mais segurança para os usuários.

Além disso, o Consórcio Guaicurus está alertando as pessoas sobre as medidas de segurança, como o uso da máscara de proteção, por meio de publicidade nos ônibus. Vários veículos já estão em circulação com a busdoor.