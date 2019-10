Em parceria com OAB, Instituto começa a organizar 4ª Campanha ‘Natal Sangue Bom’

Lançamento da Campanha será dia 5 de dezembro - Divulgação

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), por meio da Comissão de Direitos Sociais, vai participar da Campanha ‘Natal Solidário Sangue Bom’ do Instituto Sangue Bom.

Faltam 60 dias para o Natal. Por isso, a OAB/MS e Instituto Sangue Bom já estão arrecadando doações para a campanha deste ano. A ideia é angariar apoio às pessoas que mais precisam.

De acordo com o Fundador e Presidente do Instituto Sangue Bom, Carlos Alberto Rezende, conhecido como Professor Carlão, “quem quiser participar pode doar alimentos não perecíveis, fraldas infantil, adultos ou idosos, brinquedos, que serão distribuídos durante as ações de Natal no mês de dezembro a todos os hospitais e instituições sugeridas pelos parceiros. São eles Sebrae/MS, TV Morena, Infraero, Exército, entre outros”.

Carlão citou ainda que além da campanha de Natal, será realizada Ação de doação de sangue de dezembro a fevereiro, “pensando nos baixos estoques e necessidade de sangue nos fins de ano”.

A Presidente da Comissão de Direitos Sociais, Ivanir Venair das Neves Mazzotti disse que a OAB/MS está disposta a ajudar na causa. “Vejo a parceria da OAB com o Instituto Sangue Bom de extrema importância, assim poderemos atrair mais colaboradores que queiram lutar pela mesma causa. Toda ajuda é bem vinda e essa parceria é meio caminho andado para o sucesso, para a transformação de vidas e para a realização de um abençoado Natal solidário”.

O lançamento da Campanha será dia 5 de dezembro, às 19 horas, no auditório do Sebrae.

Todos podem participar. Basta ir aos postos de arrecadação: OAB/MS, Unigran Capital, Hospital Militar de área de Campo Grande e Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP-MS). Mais informações e podem ser adquiridas pelos telefones: (67) 99214-1977 (Prof. Carlão).