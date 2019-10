Em parceria com o Sebrae, Procon Estadual realizará um dia de orientação na área central

O início dos trabalhos está previsto para as 8h30 e permanecerá a manhã inteira - Foto: Divulgação

Verdadeiro “arrastão de orientações” será realizado nesta quinta-feira (3) em ação conjunta entre a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – Procon/MS, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho e o Sebrae/MS, em alusão ao Dia da Micro e Pequena Empresas, comemorado em cinco de outubro, com objetivo de informar micro e pequenos comerciantes da área central a respeito da oportunidade de se cadastrarem no programa “Procon Legal, Comércio Legal”.

Na ocasião paralelamente ao trabalho que será realizado pelo Sebrae, servidores do Procon Estadual, juntamente com o superintendente Marcelo Salomão, visitarão as empresas de médio e pequeno porte localizadas na área central de Campo Grande, principalmente na rua 14 de Julho, onde, além de orientações a respeito do bom relacionamento com consumidor, será demonstrada a necessidade de manutenção, de exemplar do Código de Defesa do Consumidor para disponibilizar ao cos clientes, e exposição de cartaz de forma visível, informando a sua existência.

O início dos trabalhos está previsto para as 8h30 e permanecerá a manhã inteira. Os empresários visitados receberão kits (folheteria, cartaz de identificação e exemplar do CDC) e a maneira de conseguir informações sobre o “Procon Legal, Comércio Legal” acessando o site. Faz parte dos trabalhos, demonstrar ao empresário que é oportuno participar do programa o que trará mais credibilidade a sua empresa.

A realização do “mutirão” representa, segundo Salomão, a oportunidade de mostrar ao empreendedor que “o trabalho do Procon Estadual não é apenas punir, multar. Trabalhamos, também, no sentido de orientar para que haja relação de equilíbrio e que tanto o fornecedor como o consumidor se sintam satisfeitos”. Durante todo o dia a van de apoio aos trabalhos permanecerá na rua Barão do Rio Brando entre a 14 de Julho e Calógeras com objetivo de esclarecer quaisquer dúvidas que os comerciantes apresentem.