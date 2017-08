Em parceria com Interlegis, Câmara realiza Encontro de Mesas Diretoras no próximo dia 25

A Câmara Municipal de Campo Grande, por meio da Escola do Legislativo realiza no próximo dia 25 (sexta-feira), das 8h às 13h30, o Encontro Interlegis de Mesas Diretoras das Câmaras de Mato Grosso do Sul.

O evento é promovido em parceria com a Interlegis e o Instituto Legislativo Brasileiro do Senador Federal.

Foram convidados os presidentes e vereadores das Câmaras das 79 cidades sul-mato-grossenses para participarem das palestras, que acontecem no Plenário Oliva Enciso.

As inscrições podem ser feitas pelo site: www.interlegis.leg.br

Mais informações pelo telefone: (67) 3316-1658 ou (61) 3303-3221.

Confira a programação de palestras:

8h - Credenciamento

9h30 - O ILB e a Modernização do Legislativo

Helder Rebouças

