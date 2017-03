ASSISTÊNCIA SOCIAL | Quarta, 22 de Março de 2017 - 08:58 Em parceria com Hospital do Câncer, Cmu Picolé oferta exames de mama e Papanicolau A carreta do Hospital de Câncer de Barretos permanecerá no Cmu Picolé entre os dias 3 e 7 de abril, retornando no dia 17 até o dia 20