Em parceria com a prefeitura, ACICG e Camelódromo inauguram luzes de natal

Em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) inaugurou a iluminação especial de Natal para a Rua 14 de Julho e o Camelódromo enfeitou toda a fachada com as luzes natalinas.

A inauguração da decoração que vem deixar a Capital Morena ainda mais brilhante aconteceu nesta quarta-feira (13), entre às 19h30 e 20h30, nos respectivos locais.

Na Rua 14 de Julho, entre a Avenida Afonso Pena e a Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, foram instaladas 16 luminárias gigantes de Natal.

Para o prefeito Marquinhos Trad, a decoração demonstra a importância das parcerias entre as entidades. “Parceria e unidade têm sido os vocabulários mais usado para devolver a autoestima do campo-grandense. Tem sido desta forma que as secretarias e as fundações têm norteado seus caminhos. Ninguém governa sozinho e a cidade pertence a todos nós”, disse o prefeito.

As luminárias instaladas pela ACICG possuem 4 metros de altura. Toda a estrutura foi produzida com mão de obra local, gerando mais de 30 empregos, e foi pensada como um atrativo sustentável e econômico.

“Buscamos um layout mais elegante, para que não atrapalhasse a visualização das lojas. O consumo de energia durante toda a ação vai gerar um custo estimado de R$500, de acordo com cálculos da concessionária, reforçando a sustentabilidade do projeto”, explicou a gerente de marketing da ACICG, Denise Amorim Pires.

Presidente da ACICG, João Carlos Polidoro disse acreditar que a ação pode contribuir para a segurança da região, e consequentemente aumentar o movimento no período noturno. “Natal é luz, alegria e renovação da esperança. Desejamos que essas luzes possam inspirar quem passar pelo Centro nos próximos dias, não só ajudando a movimentar o comércio, mas lembrando o quão especial é essa data”, afirmou.

A cerimônia de entrega das luzes da fachada do Camelódromo também ocorreram nesta noite. De acordo com o vice-presidente Gabriel Gomes de Sá o Centro Comercial fez uma extensa pesquisa para poder dar esse presente à cidade. “Não sabíamos como fazer, mas pesquisamos muito, buscamos o melhor preço e conseguimos manter essa linda tradição para todos os campo-grandenses”, disse.

Durante o evento de inauguração das luzes, o prefeito Marquinhos Trad frisou a importância dos trabalhadores para o comércio de Campo Grande. “Se tem um lugar que aprendi o que é dignidade, respeito, ética e família, este lugar é aqui. Aqui no Centro Comercial tem gente honesta, verdadeira que sabe o sacrifício de ter uma receita menor que a despesa. São 472 permissionários que ocupam nosso Camelódromo” salientou o prefeito.

Atendimento do comércio

Durante o período de festas, o comércio vai funcionar em horário especial. Até o dia 30 de dezembro o comércio fica aberto até as 22h, de segunda-feira a sábado, e até às 18h nos domingos, exceto no dia 31 quando as atividades encerram às 16h.

No caso de shoppings, supermercados e hipermercados, o funcionamento será das 9h às 19h no dia 24, e das 9h às 18h no dia 31. Não haverá funcionamento nos dias 25 de dezembro e 1? de janeiro.