Em parceria com a Funsat, Funtrab disponibiliza equipamento para emissão de Carteiras de Trabalho

Os interessados em solicitar a emissão da Carteira de Trabalho na Funsat não precisam realizar agendamento - Foto: FUNTRAB MS

Com o intuito de agilizar o processo de emissão de Carteiras de Trabalho na Capital, a Fundação do Trabalho de MS(Funtrab), realiza nesta sexta(2), às 8 horas, a solenidade de entrega de um equipamento para emissão de Carteiras de Trabalho.

O equipamento é composto por uma mesa digitalizadora(para digitalizar as assinaturas), leitor biométrico(para registrar a impressão digital) e webcam (para capturar a foto do usuário na hora), em prol do atendimento dos usuários na Capital no prédio da Funsat.

Em razão da suspensão dos serviços da Funtrab por tempo indeterminado, após o incêndio ocorrido no ano passado, o número de pessoas que atualmente buscam a Funsat tem aumentado.

Os interessados em solicitar a emissão da Carteira de Trabalho na Funsat não precisam realizar agendamento. Devem comparecer de segunda a sexta, das 7 às 17 horas, com RG, CPF, Certidão de Nascimento(ou Casamento) e Comprovante de Residência na Rua 14 de Julho, 992(ao lado da Igreja Sirian Ortodoxa).