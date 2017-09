Azambuja inaugura fábrica com 100 novos empregos em Paranaíba

OUÇA AQUI

Sete municípios da região do Bolsão recebem nesta semana a visita do Governador Reinaldo Azambuja, que anuncia importantes obras e investimentos. Nesta terça-feira, em Paranaíba, o governador Reinaldo Azambuja inaugurou a indústria de reciclagem Latasa.

Lançada em 2015, no início da gestão, o empreendimento está investindo R$ 30 milhões na região e vai gerar cerca de 100 empregos diretos. O governador destacou a importância da política de incentivos que contribui para atrair cada vez mais empreendimentos gerando novas oportunidades no mercado de trabalho.

A Latasa é parte do Grupo Recicla BR, que agrega ainda as grandes indústrias Stihl e Minas Zinco, com 22 centros de coleta, distribuídos em 13 estados.

No município, Reinaldo Azambuja ainda assinou a autorização de um pacote de obras de infraestrutura, que vai asfaltar diversas ruas do município no valor de R$ 2 milhões.

De Paranaíba, o governador segue para Chapadão do Sul e Aparecida do Taboado.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

