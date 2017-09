Em Paranaíba, governador dobra investimentos e injeta R$ 4 milhões em obras de infraestrutura

Reinaldo Azambuja autorizou ainda a licitação da ponte do Guilhermão

Paranaíba (MS) – A população de Paranaíba recebeu na manhã desta terça-feira (19.9) mais de R$ 4 milhões em investimentos. Isso porque o governador Reinaldo Azambuja, que iria anunciar um investimento de R$ 2 milhões para executar obras de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e recapeamento em diversas ruas do município, decidiu dobrar o valor do recurso e ainda autorizar a construção da ponte do Guilhermão. Atendendo a reivindicação da Câmara de Vereadores, o governador se comprometeu ainda interceder junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit) por melhorias na BR-158.

“Assinamos hoje a autorização para licitar o recapeamento de vias públicas. O montante que viemos assinar era de R$ 2 milhões, mas quero dizer que olhando o estado das ruas e conversando com o secretário Marcelo Miglioli, resolvemos que a população vai receber R$ 4 milhões em obras. Não está fácil para ninguém. O Mato Grosso do Sul não é uma ilha dentro do país. Os 27 estados estão passando por dificuldades, mas com planejamento, organização, enxugando secretarias, cargos em comissão, temos recursos para fazer investimentos que são vitais para o desenvolvimento das nossas cidades”, declarou.

O governador Reinaldo Azambuja anunciou ainda a autorização para licitar a construção da ponte sobre o Rio Barreiro, que liga Mato Grosso do Sul a Goiás, conhecida como ponte do Guilhermão. “Quero anunciar que autorizei o secretário Marcelo Miglioli a fazer o processo licitatório da ponte do Guilhermão. É um pedido antigo da população, então vamos iniciar as obras ali no Rio Barreiro, dando uma melhor condição de trafego e segurança. Quando se constrói pontes de concreto, economizamos em manutenção e nós estamos construindo hoje 100 pontes de concreto no Estado, que é o dobro de tudo o que foi construído nos 40 anos de criação de Mato Grosso do Sul”, afirmou.

Para o prefeito de Paranaíba, Ronaldo Miziara, a ajuda do Governo tem sido preponderante para reaquecer a economia local. “Hoje estamos lançando obras de recapeamento e drenagem de águas pluviais. Temos certeza que, com a mão do nosso governador, vamos conseguir superar essa crise. Reinauguramos o frigorifico há alguns dias, inauguramos hoje a Latasa, abrindo empregos diretos à nossa população e para cada um emprego direto mais quatro indiretos. Temos confiança na sua gestão governador Reinaldo Azambuja, para nos ajudar a aquecer a economia novamente e fazer de Paranaíba uma cidade cada vez mais pujante”, comemorou.

Na avaliação do presidente da Câmara, vereador Nelo José da Silva, sempre é uma satisfação receber o governador na cidade. O parlamentar agradeceu o apoio do Executivo Estadual para viabilizar a instalação da unidade da Latasa e do frigorifico, que juntos vão gerar emprego e renda ao município. “Juntos queremos trazer mais melhorias para a população de Paranaíba, que hoje anda sofrida, mas esperançosa. Acreditamos na administração do Ronaldo Miziara e com apoio do governador Reinaldo Azambuja temos certeza que a nossa cidade vai se tornar muito mais próspera”, afirmou.

Nelo pediu apoio do governador para interceder junto ao Dnit por melhorias na rodovia federal BR-158, onde tem ocorrido inúmeros acidentes. O governador prontamente informou que sua gestão tem acionado o Dnit para que faça os investimentos necessários. “Estive essa semana no Ministério (dos Transportes) pedindo justamente melhorias nas rodovias que cortam nosso Estado. Agora vamos fortalecer ainda mais essa parceria. Principalmente criando as terceiras faixas para diminuir o risco de acidentes que tem vitimado pessoas”, pontuou.

Reinaldo Azambuja informou ainda à população a perspectiva de novos investimentos muito em breve. “A senadora Simone Tebet e a deputada Tereza Cristina colocaram aqui uma emenda parlamentar de praticamente R$ 1 milhão. Nós vamos dobrar o investimento para atender obras de prioridade que serão anunciadas muito em breve”, destacou.

Os investimentos do Governo do Estado em Paranaíba são inúmeros e passam pela conclusão do bloco da Universidade Estadual (UEMS), duas escolas estaduais reformadas, mais de R$ 14 milhões de investimento em saneamento, entrega de viaturas para as foras policiais, um reservatório de água que proporcionou estabilidade hídrica a Paranaíba para os próximos 40 anos; ampliação da estação de tratamento e coleta de esgoto.

“Sei que ainda temos muita coisa a fazer e mesmo com a onda de recessão, foi com extrema alegria que recebi uma publicação do jornal Valor Econômico que coloca Mato Grosso do Sul como um dos estados mais pujantes economicamente do Brasil. Isso é um dividendo da nossa gente, é um ganho da nossa população. Somos o primeiro em geração positiva de emprego no país, o terceiro maior crescimento do PIB do Brasil. Temos cinco vezes mais crescimento que o PIB nacional, que é a somatória de todas as riquezas que produzimos. Foi publicado o mapa da violência e Mato Grosso do Sul é o terceiro Estado mais seguro para se viver. Isso mostra que nós não somos o caos que estamos enxergando em outros estados. Vamos seguir avançando nos investimentos para trazer mais qualidade de vida e dias melhores à população de Paranaíba e de todo o Mato Grosso do Sul”, finalizou.

Estiveram presentes a vice-governadora Rose Modesto; os secretários de Estado, Marcelo Miglioli (Infraestrutura – Seinfra) e Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar – Semagro); os secretários adjuntos Elianei Paulo da Silva (Seinfra) e Ricardo Sena (Semagro); o diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Enelvo Felini; os deputados estaduais professor Rinaldo, Beto Pereira, Felipe Orro, Paulo Correa, Cel Davi e Eduardo Rocha; vice-prefeito Cesinha; vereadores e autoridades locais.

