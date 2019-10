Em outubro, servidores têm descontos exclusivos e concorrem a prêmios na Feira Central

Os servidores que frequentam a Feira Central têm uma boa notícia - Foto: Saul Schramm

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2019/10/22.10.19-DESCONTO-SERVIDOR-PORTAL.mp3

Os servidores que frequentam a Feira Central têm uma boa notícia. Neste mês de outubro, em comemoração ao Dia do Servidor Público, o funcionalismo estadual tem descontos exclusivos e ainda concorrem a diversos prêmios.

Ao consumir em qualquer estabelecimento da Feira Central até às 19h do dia 30 de outubro, o servidor receberá no próprio box um cupom que deve ser preenchido com os dados obrigatórios solicitados e depositado na urna localizada no corredor principal do setor de lojas.

Importante salientar que para participar da promoção é necessária a apresentação de crachá, identidade funcional ou outro documento que identifique que é servidor público do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

No dia 30 de outubro, às 20h, durante a Quarta Cultural com show da cantora Ana Flávia, serão sorteados 20 prêmios, como: panela elétrica, cafeteira, liquidificador, canecas personalizadas e exclusivas, entre outros.

Os ganhadores deverão retirar os prêmios mediante a apresentação de documento pessoal com foto e documento que identifique que o mesmo é servidor do Estado, até às 21h do dia 01 de novembro na administração da Feira Central. Caso algum prêmio não seja retirado dentro do prazo, este será colocado novamente para sorteio.

A Feira Central de Campo Grande fica na rua 14 de Julho, 3351, no bairro São Francisco. O horário de atendimento é a partir das 16h nas quartas, quintas e sextas-feiras e a partir do meio-dia aos sábados e domingos.