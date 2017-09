Em oito meses Distrito de Rochedinho recebeu melhorias em diversos setores

A Parceria entre a comunidade e produtores do Distrito de Rochedinho com a Prefeitura de Campo Grande por meio da Subprefeitura, tem dado bons resultados para a população e os serviços da saúde, educação, esporte e lazer são os principais pontos positivos apresentados nesses primeiros oito meses da administração. O Distrito é gerenciado pelo Subprefeito da Subprefeitura de Rochedinho Silvio Alexandre Ferreira.

O Subprefeito da Subprefeitura de Rochedinho Silvio Alexandre Ferreira aponta os principais serviços que foram atendidos para a comunidade local, nesses oito meses.

“Nós conseguimos melhorar a internet da unidade de saúde, da escola e implantamos o projeto jogos de tênis, escolinha de futebol. Também tivemos melhoria no atendimento da equipe Águas Guariroba. O Cascalhamento para algumas estradas vicinais para escoar a produção e a construção da ponte para escoar a produção foi uma das melhorias Distrito”, diz Silvio.

Adriano Antônio é morador, há dois anos no Distrito de Rochedinho e possui um comércio no local e ressalta a parceria com o subprefeito, Silvio Ferreira.

“O Silvio tem mantido contato com toda a comunidade e levado nossas reivindicações para a equipe da Prefeitura. E Nesses oito meses temos a implantação da escolinha de futebol. E também tivemos avanços nos atendimento à saúde o que é muito bom para todos nós da comunidade”, comenta Antônio.

Já a moradora Aparecida de Oliveira destaca o emprego do Proinc. Para ela e mais nove moradores do Distrito de Rochedinho.

“Moramos aqui é fomos contratados para dar manutenção em nossa região. Esta é uma ação muito boa por parte da Prefeitura que valoriza a mão-de-obra local”, comenta Aparecida.

De acordo com a gerente da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), Roger Buainain, Rosângela de Almeida, a Unidade de Saúde atende em média 90 pessoas por semana, e faz visita domiciliares com médicos e enfermeiros.

“Seguimos a orientação da Secretaria Municipal de Saúde no cronograma de atendimento à família em domicilio. Hoje, nós e a comunidade temos voz na administração municipal porque temos um representante na Subprefeitura. Em breve vamos melhorar a acessibilidade em nossa unidade. Para a execução do serviço já foi providenciada a licitação. Com este trabalho vamos atender cada vez melhor nossos pacientes”, frisa Rosângela.

A enfermeira Elaine Miranda da Rocha é responsável pelas visitas domiciliares aos pacientes que fazem tratamento na Unidade de Saúde de Rochedinho.

“Realizamos as visitas para conferir os trabalhos dos agentes de saúde, se estão a contento da população. Ver a situação dos idosos, gestante e conferir a saúde das crianças, se está com a vacina em dia. No caso dos hipertensos e diabéticos, se eles estão tomando os medicamentos conforme a prescrição médica. Fazemos estas visitas regularmente e temos 60 famílias cadastradas na região para atendimento”, diz Elaine.

Na área de educação o diretor Francisley Galdino da Silva ressalta a importância do curso Educação de Jovens e Adultos (Eja) que é oferecido para os moradores da região no período da noite, no qual atende 10 alunos.

“Aqui na Escola Municipal Barão do Rio Branco os estudantes entram às 7 horas e saem às 15 horas. Atualmente estudam 130 alunos do primeiro a novo ano. Aqui os alunos tomam o café da manhã, almoço e o lanche da tarde. Para participar da escolinha de futebol devem ter notas boas. Quem não tem nota boa, leva gancho do futebol, e não vai para a escolinha até melhorar a nota escolar”, finaliza Francisley.

Veja Também

Comentários