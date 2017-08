Em nota, Temer lamenta acidentes com barcos no Pará e Bahia

Depois de mais de 24 horas do acidente com uma embarcação no Pará e após o naufrágio, na manhã desta quinta-feira, 24, na Bahia, o presidente Michel Temer emitiu nota e usou as redes sociais para lamentar as duas tragédias.

"A Presidência da República lamenta profundamente a perda trágica de dezenas de vidas em acidentes com embarcações no Pará e na Bahia. O presidente Michel Temer manifesta, neste momento de dor, sua solidariedade às famílias das vítimas e coloca a estrutura do governo federal para ajudar nas buscas e no apoio aos sobreviventes", diz a nota oficial, assinada pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.

"As providências para apurar as causas dos acidentes e punir os responsáveis estão sendo tomadas, em todas as três esferas de governo", completa o texto. No Twitter, o presidente repete as mensagens.

Acidentes

Na madrugada do dia 23, o barco que saiu de Santarém rumo a Vitória do Xingu, no Pará, afundou com mais de 70 pessoas a bordo, deixando pelo menos 21 mortos. Na Bahia, na manhã desta quinta mais de vinte pessoas morreram após uma lancha virar na travessia entre Mar Grande e Salvador.

Veja Também

Comentários