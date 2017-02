Em nota, Temer expressa gratidão por apoio em votação da MP do Ensino Médio

O presidente Michel Temer divulgou nota oficial na noite desta quarta-feira, 8, para expressar gratidão ao Senado pela votação da MP do ensino médio. "O Presidente da República acompanhou a votação em caráter final da reforma do Ensino Médio. Ao expressar sua gratidão pelo papel desempenhado nesse processo pelo Ministro da Educação Mendonça Filho, o Presidente Michel Temer congratula-se com o Congresso Nacional pelo apoio a mais essa importante etapa vencida na agenda de reformas promovida pelo Governo Federal", diz o texto, que estava programado para ser lido pelo porta-voz da Presidência e foi apenas divulgado pela Secom.

Na nota, Temer afirma que a reforma do ensino médio será instrumento fundamental para a melhoria do ensino no país. "Ao propor a flexibilização da grade curricular, o novo modelo permitirá maior diálogo com os jovens, que poderão adaptar-se segundo inclinações e necessidades pessoais. Com isso, o ensino médio aproximará ainda mais a escola do setor produtivo à luz das novas demandas profissionais do mercado de trabalho. E, sobretudo, permitirá a cada aluna e aluno que siga o caminho de suas vocações e sonhos profissionais".

O texto diz ainda que o novo sistema deverá contribuir para colocar o Brasil em melhores posições em exames internacionais de avaliação de desempenho escolar. "A reforma do ensino médio é assim mais um passo decisivo no rumo da modernização do país por meio da agenda inadiável de reformas de que o Brasil tanto necessita e cuja execução é um compromisso central do Presidente Michel Temer", diz a nota.

Veja Também

Comentários