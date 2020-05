Em nota, Sinpol repudia declaração de advogado de serial killer sobre agressões

Sinpol-MS veio a público repudiar as declarações de Jean Carlos Cabreira - Foto: Divulgação

O Sinpol-MS (Sindicato dos Policiais Civis de MS) publicou uma nota repudiando as declarações de Jean Carlos Cabreira, advogado do serial killer Cleber de Souza Carvalho, acusado de matar sete pessoas e ocultar os corpos em Campo Grande, em crimes bárbaros que chocaram a sociedade.



O Sindicato tomará as devidas providências legais contra o advogado, que alega que seu cliente sofreu abuso de autoridade e tortura por parte dos policiais, na justiça e junto à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS).



Ainda de acordo com a nota, todo o trabalho dos policiais civis envolvidos no caso e dos demais agentes da segurança pública foi pautado nas normais legais, buscando o esclarecimento dos crimes confessados pelo acusado, e todo o procedimento adotado na investigação policial está em conformidade com a lei.