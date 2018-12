Em nota, refinaria diz que incêndio não causou vítimas

Em nota divulgada esta tarde, a Refinaria de Manguinhos (Refit) informou que o incêndio que atingiu sua área de descarga e recebimento de matéria-prima não causou vítimas. De acordo com a empresa, a rápida ação da brigada de combate a incêndio conseguiu limitar o fogo à área onde se encontravam os caminhões que descarregavam material no momento.

“A prioridade da Refit foi impedir que o fogo se alastrasse para áreas de maior risco, como as áreas de armazenagem e de produção, como determinam as normas de seu plano de combate a incêndio. O fogo, ainda que tenha se iniciado em um único caminhão, em questão de minutos atingiu as demais carretas, que se encontravam próximas ao local. Assim não havia outro procedimento a ser adotado a não ser permitir que todo o produto que existia nos caminhões se exaurisse através das chamas”.

De acordo com a Refit, a prioridade da brigada de incêndio foi evacuar as instalações e impedir o alastramento do fogo. O incêndio foi controlado e a refinaria abrirá sindicância interna para apurar todas as causas que levaram ao incidente. “A Refit pede desculpas pelo transtorno causado e segue firme em seu compromisso com a comunidade fluminense”, concluiu a nota.