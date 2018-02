Em nota, presidente da Assomasul lamenta falecimento de Wilson Martins

Segundo Caravina, Wilson Martins foi um agente político dedicado às causas sociais ao longo de uma carreira brilhante - Willams Araújo

Em nota divulgada no site oficial da Assomasul (Associação dos

Municípios de Mato Grosso do Sul), o presidente da entidade e

prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina, lamentou a morte do

ex-governador Wilson Barbosa Martins, ocorrida nesta terça-

feira (13), em Campo Grande.

O dirigente assinala que a dignidade e a postura de político

honrado, sobretudo, grande líder político de épocas marcaram a

trajetória do ex-governador.

Segundo Caravina, Wilson Martins foi um agente político

dedicado às causas sociais ao longo de uma carreira brilhante

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA

Em nome dos 79 prefeitos de Mato Grosso do Sul, a Assomasul

recebe com profunda tristeza a notícia sobre o falecimento do

ex-governador Wilson Barbosa Martins.

Nossa solidariedade aos familiares, amigos, colegas do doutor

Wilson. Em oração, peço a Deus que conforte o coração de todos

e acolha, em sua infinita misericórdia.

Sua dignidade e sua postura de político honrado, sobretudo,

grande líder político de épocas dedicado às causas sociais ao

longo de uma carreira brilhante, ficam marcadas em nossa

memória e em nossos corações.

PEDRO ARLEI CARAVINA

Presidente da Assomasul

TRAJETÓRIA

Wilson Martins foi governador de Mato Grosso do Sul em 1982 e

em 1994. Ele também ocupou o cargo de prefeito de Campo

Grande em 1959, além de ser deputado federal e senador da

República por Mato Grosso do Sul.

Advogado ainda ativo nos quadros da OAB (Ordem dos

Advogados do Brasil), instituição que já presidiu no Estado,

Wilson iniciou a vida política em 1950, tendo sido deputado

federal por Mato Grosso e ajudado a fundar o MDB (Movimento

Democrático Brasileiro), que precedeu o PMDB.

No dia 29 de outubro de 2010, Wilson tomou posse como

acadêmico eleito em assembleia pela Academia Sul-mato-

grossense de Letras, tendo ocupado a cadeira 38, cujo patrono é

Enzo Ciantelli.

Wilson nasceu no dia 21 de Junho de 1917, na Fazenda Vacaria,

município de Campo Grande/MS.

Após o estado passar por três governadores nomeados pelo

presidente da República, em curto espaço de tempo: Harry

Amorim Costa, Marcelo Miranda Soares e Pedro Pedrossian, o

advogado foi o primeiro governador eleito pelo voto popular em

Mato Grosso do Sul em 15 de novembro de 1982, administrando

até 15 de maio de 1986.

Ele se afastou do governo para concorrer uma vaga no Senado.

Elegeu-se senador Constituinte de 1987 a 1994.

Wilson não completou o mandato de governador em sua

primeira gestão, quando deixou o cargo para seu vice Ramez

Tebet, e conquistou a cadeira no Senado. Em 1995 concorreu

novamente ao governo do Estado, cumprindo todo o mandato

até 1998, passando o cargo para o governador Zeca do PT.