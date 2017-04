Em nota, prefeito de Corumbá pede que servidores garantam serviços essenciais à população neste dia 28

Todos os órgãos do município funcionarão dentro do horário normal de expediente / Divulgação

Respeitando a vontade e a decisão dos servidores públicos do município que decidiram aderir às manifestações previstas para esta sexta-feira, 28, o prefeito de Corumbá Ruiter Cunha de Oliveira (PSDB) fez um apelo para que não sejam paralisados ou prejudicados os serviços públicos essenciais à população, sobretudo na área da saúde.

“Entendemos que é legítimo o direito de posicionamento e manifestação de todo trabalhador, mas nós que fazemos parte do Poder Público somos prestadores de serviços direcionados, na maioria, ao cidadão que mais necessita, e este não pode ter o seu atendimento prejudicado. Portanto, às categorias que decidirem se manifestar publicamente, peço que não deixem desamparados os serviços essenciais em nossa cidade”, observou o chefe do Executivo municipal.

Ruiter lembrou ainda que, no caso das unidades escolares municipais cujos servidores aderirem às manifestações, as aulas serão repostas integralmente em momento oportuno, sem nenhum prejuízo aos alunos e ao calendário escolar. Já no caso da área de saúde, a orientação é para que os servidores que decidirem aderir ao movimento o façam fora de seu horário de expediente, ou terão de repor sua carga horária conforme a ausência.

Todos os órgãos do município funcionarão dentro do horário normal de expediente, com atendimento ao público de 7h30 às 13h30 no Paço Municipal e nos demais prédios da administração.

Veja Também

Comentários