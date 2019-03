Em nota, Casa Branca diz que reunião de Trump e Kim foi proveitosa

Após o retorno do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do segundo encontro com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, em Hanói, no Vietnã, a Casa Branca postou hoje (3) informou hoje em, seu site, que a reunião foi proveitosa. As conversações entre os dois líderes duraram três dias, mas não resultaram em acordo sobre os temas tratados – desnuclearização e conceitos econômicos.

“[Foi] ótimo voltar do Vietnã, um lugar incrível. Tivemos negociações muito substanciais com Kim Jong-un. Sabemos o que querem e eles sabem o que devemos ter. Relacionamento muito bom, vamos ver o que acontece”, afirmou Trump, de acordo com o site da Casa Branca.

Trump e Kim Jong-un se reuniram nos últimos dias 27 e 28. Houve um jantar e reunião privada. Inicialmente, os objetivos da reunião giravam em torno da desnuclearização, a suspensão de sanções e alternativas para acordos bilaterais.

Há três dias, o governo norte-americano informou sobre a falta de resultados da reunião.

“Os dois líderes discutiram diversos meios para avançar a desnuclearização e conceitos econômicos. Nenhum acordo foi fechado desta vez, mas suas respectivas equipes esperam se encontrar no futuro."

Em nota, postada no Twitter, a Casa Branca informa que o presidente Trump pretende aprofundar os relacionamentos com parceiros comerciais, sem sacrificar os trabalhadores e indústrias norte-americanas.