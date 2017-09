Em Naviraí Simpósio da Soja reúne mais 400 participantes

Tendências de mercado, tratos do manejo da cultura da soja, clima e perspectivas do agronegócio brasileiro estiveram entre os temas do 15º Simpósio da Cultura da Soja, realizado no último dia 30 de agosto na Câmara Municipal de Naviraí. O evento que tradicionalmente atrai produtores rurais, técnicos e estudantes da região esse ano reuniu mais de 400 pessoas.

Estiveram presentes a Diretoria da Cooperativa, representantes da Embrapa Agropecuária Oeste, também realizadora do evento, além de autoridades, como o Prefeito Municipal, Izauri de Macedo, vereadores, representeantes de Instituições Financeiras e parceiros comerciais da Copasul.

“É um evento já tradicional na região com o objetivo de difundir novas tecnologias aos nossos produtores, técnicos e estudantes. E podemos dizer que o evento superou nossas expectativas, com mais de 400 pessoas presentes. Esse ano trouxemos temas como clima, palestras técnicas e encerrando tivemos o ex-Ministro e figura importante do Agronegócio, Roberto Rodrigues”, disse o Consultor Técnico do Departamento Agronômico da Copasul, Antonio José Meireles Flores, Tuca.

Entre as palestras realizadas, estavam a Eficiência agrícola e climática na agricultura, com Paulo César Sentelhas – ESALQ/USP; Previsões climáticas safra 2017/2018, com Alexandre Nascimento, da Rural Clima; Viabilidade econômica da cultura da soja em Mato Grosso do Sul, com Alceu Richetti, da EMBRAPA; Fisiologia da produção da soja para altas produtividades, com Marcos Iamamoto, da MCI – Assessoria e Perspectivas do agronegócio brasileiro, com Roberto Rodrigues.

“Pra nós é uma grande satisfação estar nesse evento, do qual somos parceiros desde a primeira edição. Esse é um momento em que podemos reforçar as parceiras, trazer tecnologias e buscar demandas da região”, disse Harley Nonato de Oliveira, Chefe Adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa Agropecuária Oeste.

Para os produtores, é um momento de aprendizado. “Sou produtor de soja há 20 anos e é muito importante participarmos porque sempre aprendemos algo diferente. Nós, produtores, sempre temos que estar dispostos a aprender porque a tecnologia está avançando muito rápido, e temos que acompanhar esse desenvolvimento”, disse o cooperado Pedro Edgar de Moraes.

Todos os anos o evento também atrai um número grande de estudantes, como os do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul). “É o 5º ano que participo e sempre estamos trazendo mais alunos, esse ano viemos com mais de 70. É um evento de muita grandeza, com palestrantes excelentes e dessa forma nós agregamos valor, aprimoramos o conhecimento, fazemos com que o aluno tenha noção da realidade do agronegócio da região, e no próximo ano estaremos aqui novamente”, disse a professora Rienni de Paula Queiroz, do IFMS, campus Nova Andradina.

