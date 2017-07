Em Naviraí Sicredi Centro- Sul MS doa cinco motocicletas

Na manhã do dia 19 de julho, a cooperativa Sicredi Centro-Sul MS doou cinco motocicletas em Naviraí. Três entidades da cidade foram contempladas: Casa Lar Santo Antônio com duas unidades, a Apae também com duas e o Sindicato Rural de Naviraí com uma motocicleta.

As doações foram feitas com o Fundo Social da cooperativa e só reforça um dos princípios do cooperativismo que é o interesse pela comunidade. “Somos uma empresa diferente, uma empresa cooperativa que preza pelo bem da sociedade em que está inserida. Essa é uma das diferenças da nossa forma de organização. Nossos recursos não beneficiam somente os associados, mas também a comunidade local”, afirmou o presidente da Cooperativa Sadi Masiero.

Segundo o padre Sidnei Rodrigues Ribeiro, responsável pela Casa Lar Santo Antônio, esse gesto tem um valor muito maior que as motocicletas doadas. “Ficamos felizes e satisfeitos em receber essa doação, pois essa ação tem um valor muito maior, porque expressa o comprometimento da cooperativa com a comunidade e poderemos reverter esse gesto em coisas muito maiores para a nossa entidade”, declarou.

Sobre a Cooperativa Sicredi Centro-Sul MS

A Sicredi Centro-Sul MS está presente em 22 municípios da região sul do Estado: Amambai, Aral Moreira, Bataguassu, Bela Vista, Caarapó, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Dourados (5), Eldorado, Fátima do Sul, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Ponta Porã e Rio Brilhante. Atualmente, são mais de 67 mil associados atendidos pela Cooperativa.

