Sistemas penitenciários estadual e federal discutem parcerias para aperfeiçoar e intensificar ações

Intercâmbio de experiências e trabalho conjunto em prol de um sistema prisional mais seguro e efetivo em Mato Grosso do Sul. Essa foi a proposta do encontro realizado na tarde dessa segunda-feira (5) entre o diretor-presidente da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), Aud de Oliveira Chaves, e o diretor da Penitenciária Federal de Campo Grande, Rodrigo Almeida Morel.

“Buscamos o estreitamento de relações entre os dois sistemas, pois isso nos ajuda a aperfeiçoar nossos trabalhos, de forma a atuarmos ainda mais integrados”, destacou o Aud Chaves, durante a reunião realizada na Penitenciária Jair Ferreira de Carvalho – a Máxima.

O diretor da Penitenciária Federal reforçou a parceria com a agência penitenciária do Estado, ressaltando a disposição em apoiar as ações que forem necessárias, bem como conhecer experiências exitosas que forem possíveis aplicar na unidade que dirige.

O dirigente anunciou que estão programados para ocorrer em Mato Grosso do Sul cursos promovidos pela Escola Nacional de Serviços Penais, do Departamento Penitenciário Nacional (Depen). Segundo ele, serão disponibilizadas vagas para servidores da Agepen. “Ao longo deste ano, haverá capacitação nas áreas de inteligência penitenciária básica, intervenção e rotinas carcerárias”, informou.

Outra melhoria fruto da parceria será a doação para a agência penitenciária de cerca de 45 armas de fogo, entre elas pistolas PT 24/7, calibres 12 e lançadores de granadas AM 600, como parte da renovação do parque bélico do Depen. “Buscamos apoiar a Agepen para que ela possa melhor estruturar sua equipe para o trabalho dia a dia”, frisou. O armamento irá reforçar o arsenal da agência estadual, que também está adquirindo armas tipo espingardas pump de repetição calibre 12; pistolas semiautomáticas de calibre .40 S&W; carabinas semiautomáticas calibre 5,56 x 45mm; pistolas calibre .40.

Durante a reunião foi discutida a parceria para que alguns itens do estande de tiros que está sendo construído para o sistema federal, em Campo Grande, possam ser confeccionados com mão de obra prisional da Penitenciária de Segurança Máxima. “Estamos concluindo nosso estande, que é o início do nosso Centro de Treinamento, e uma de nossas demandas é que sejam confeccionados alvos de tiros, então estamos buscando nesse sentido o apoio da Agepen”, disse, explicando que a intenção é que o espaço de treinamento possa atender também, em convênio com a Agepen, agentes penitenciários estaduais.

A visita foi acompanhada pelo coordenador do Núcleo de Ensino e Operações da Penitenciária Federal de Campo Grande, Thiago Amaral, e pela coordenadora de Relações Institucionais da unidade, Daniela Geumarci Rodrigues. Também participaram do encontro o diretor da Penitenciária Jair Ferreira de Carvalho, Paulo Godoy, e seu adjunto, José Carlos Marra Ferreira; e o diretor do comando de Operações Penitenciárias da Agepen (COPE), João Bosco Correia, entre outros servidores da Agepen.

Durante a visita à Máxima, além de verificarem de perto a rotina de segurança, o diretor do presidio federal e sua equipe também conheceram projetos de ressocialização desenvolvidos na unidade prisional, entre eles o “Educação Lúdica com Brinquedos Pedagógicos”, no qual os detentos transformam restos de madeira e linhas para crochê em brinquedos disponibilizados a crianças em ceinfs da Capital, e o “Arte com Pneus”, que utiliza matéria-prima para a confecção de em parques infantis.