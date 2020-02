Em MS, quase metade da safra de soja 2019/2020 já foi comercializada

A produtividade deve ser de 52,1 sacas por hectare - Reprodução

De acordo com reportagem da Famasul, os produtores rurais de Mato Grosso do Sul comercializaram, até 10 de fevereiro, 46,5% da safra de soja 2019/20. Segundo levantamento da Granos Corretora, houve avanço de 8 pontos percentuais comparado ao índice apresentando em igual período da safra 2018/19.

O preço médio da saca no mês de fevereiro ficou em R$ 73,63. No comparativo com mesmo período do ano passado, o aumento nominal foi de 10,6%, quando a saca da oleaginosa havia sido cotada a R$ 66,53. “As cotações do grão subiram e permanecem sustentadas pela forte demanda, pelo baixo excedente de soja e pelas valorizações da moeda americana”, afirma a analista técnica do Sistema Famasul, Bruna Dias.

Até a segunda semana de fevereiro, Mato Grosso do Sul comercializou 3,5 mil toneladas de soja. A China aparece como o principal destino, com 90,1% do total das exportações desta comoditie e, em seguida, a Tailândia, com 9,8% da receita.

Lançamento da Colheita – A Aprosoja/MS e o Sistema Famasul divulgaram, na sexta-feira (14), em Campo Grande, as perspectivas para a colheita da soja safra 2019/2020. Segundo o levantamento do SIGA/MS (Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio), a estimativa é que a produção seja de 9,9 milhões de toneladas, um recorde em Mato Grosso do Sul, com aumento de 12,5% em relação ao ciclo anterior.

O levantamento indica que, nesta safra, a área plantada será de 3,1 milhões de hectares, um aumento de 6,18% frente à última temporada, que foi de 2,9 milhões de hectares. A produtividade deve ser de 52,1 sacas por hectare.

A analista técnica do Sistema Famasul, Tamiris Azoia, explica que o aumento da área de plantio é benéfico para o estado. “A expansão da cultura da soja em Mato Grosso do Sul tem ocorrido sobre pastagens degradadas, o que gera benefícios agronômicos, sociais e ambientais".

Ainda conforme o departamento técnico, a colheita da soja já atingiu cerca 5% em todo o estado, que é o 5º maior produtor de soja do país. Nas primeiras posições estão Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás.

Milho – Para Mato Grosso do Sul, a expectativa de área plantada é de 1,9 milhões de hectares.