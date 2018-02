Em MS, Governo do Estado destaca força-tarefa para cumprimento de ações preventivas à gripe aviária

Campo Grande (MS) – Eleitas como principais atividades captadoras de novos investimentos para Mato Grosso do Sul, a avicultura e a suinocultura estão no radar do Governo do Estado que prioriza a prevenção e cuidados com a biossegurança.

Buscando auxiliar os aviários de Mato Grosso do Sul no atendimento às exigências previstas na Instrução Normativa nº 8 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) que estabelece prazo até 3 de março para implementação de importantes medidas sanitárias, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) organizou uma força tarefa, que tem visitado os estabelecimentos verificando suas principais demandas.

Entre as medidas, constam a exigência de colocação de tela em galpões de aves poedeiras, instalação de portaria, cerca viva e sistema de desinfecção de veículos, e a fixação de prazo para estabelecimentos avícolas apresentarem requerimento de registro junto ao serviço veterinário estadual, no caso de Mato Grosso do Sul, a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro).

Segundo o superintendente de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar, Rogério Beretta, a grande preocupação do governador Reinaldo Azambuja é com os pequenos produtores, donos de granjas em diversas regiões do Estado. E para dar suporte a eles, a Semagro criou a força-tarefa composta por técnicos do Ministério da Agricultura, da própria Secretaria, da Iagro e ainda por um representante dos produtores. “Esse grupo está visitando os produtores que ainda não deram entrada ou que a equipe de campo tenha identificado dificuldades para atender a instrução normativa. Na visita são levantadas as principais deficiências – se questão financeira, manejo ou conhecimento da instrução – e observadas as possibilidades de intervenção do Governo para saná-los, seja através de parcerias junto as empresas, seja através de linhas de créditos diferenciadas para esses produtores.

Beretta esclareceu que a data limite estipulada pelo Ministério, 3 de março, é para que os aviários protocolem junto a Iagro a visita para a verificação de conformidade. “Até essa data a documentação do aviário deve ser entregue na Agência, que realizará a vistoria para verificação de conformidade e a liberação do registro de funcionamento”, completou, lembrando que o intuito da medida é tornar mais eficiente a prevenção da influenza aviária, reforçando e atualizando o programa de gestão de risco existente.

Conforme a Instrução Normativa, o aviário não fizer o protocolo de solicitação de registro até a data limite, ficará impedido de alojar aves (no caso de frangos de corte) ou não poderá trazer novas matrizes (no caso de granjas de postura).

Texto e fotos: Kelly Ventorim – Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro)