Em MS foram entregues 393 mil Declarações do Imposto de Renda

Terminado o prazo de entrega da declaração de Imposto de Renda Pessoas Físicas 2017, os sistemas da Receita Federal registraram 28.352.906 declarações.

Desse total, 392.998 foram entregues no Mato Grosso do Sul.

Quem não entregou a declaração do IRPF dentro do prazo poderá fazê-lo, e estará sujeito a multa de 1% ao mês-calendário ou fração de atraso, sobre o imposto devido, limitada a 20%, observado o valor mínimo de R$ 165,74.

O contribuinte que identificar algum erro no preenchimento de sua declaração entregue, poderá retificá-la a qualquer tempo sem pagamento de multa se a retificação for efetuada antes de qualquer notificação e a declaração original tiver sido entregue dentro do prazo.

