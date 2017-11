Em Miranda, governador visita terena grávida que teve filho salvo pela “A Saúde Mais Perto de Você Indígena”

Campo Grande (MS) – Ao visitar e assinar convênios para melhorar o atendimento no Hospital Renato Albuquerque Filho na manhã deste domingo (19.11) em Miranda, o governador Reinaldo Azambuja pode constatar a importância do programa “A Saúde Mais Perto de Você Indígena”, realizada nesse fim de semana para atender 9 aldeias da região. Ele conheceu a história da índia terena da aldeia Cachoeirinha Maria Leni Canale Felipe, de 24 anos. Com 39 semanas de gestação, foi na ação, ao fazer o ultrassonografia no sábado, que a terena descobriu a gravidez de risco e à noite foi submetida a uma cesárea.

“Foi Deus que trouxe essa ação do governo na nossa aldeia, a gente precisava muito desse atendimento”, agradeceu dona Matilde, mãe de Maria Leni. No hospital, o governador Reinaldo Azambuja visitou Maria Leni e o bebê que nasceu com 2,950 kg, e outras duas indígenas, Jorcilene Gomes, de 15 anos, e Janice Lemos, de 55 anos, encaminhadas para o hospital para a realização de cirurgias de vesícula.

“Acabamos de visitar pacientes que fizeram ou estão aguardando cirurgias aqui no hospital, e a gente fica contente em ver que isso é resultado da ação do nosso governo em parceria com a Universidade Federal (UFMS), Prefeitura e Funai. Com a união de esforços fica mais fácil atender as pessoas, as comunidades, e vamos ampliar esse atendimento às outras aldeias, para outras etnias”, afirmou Reinaldo Azambuja.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Nélson Tavares, no sábado Maria Leni Canale Felipe procurou atendimento da “A Saúde Mais Perto de Você Indígena” e ao fazer o ultrassom verificou-se a gravidade da situação. “O que aconteceu ontem (sábado) foi emblemático. Ela foi à nossa ação, fez uma ultrassonografia, o resultado saiu imediatamente, a criança estava correndo risco e ontem à noite mesmo foi trazida para o hospital, fez a cesariana e a mãe a criança passam bem. Essa é a resposta mais importante do que estamos fazendo”, explicou Nelson Tavares. Só no sábado, foram feitas 200 ultrassonografias.

O secretário destacou também que a realização da “A Saúde Mais Perto de Você Indigena” foi idealizada pelo governador Reinaldo Azambuja ainda no primeiro ano de mandato. “O governador pediu que criássemos um programa de saúde para atender os povos indígenas, as comunidades indígenas, que são carentes na área da saúde”, afirmou.

Em Miranda, o governador Reinaldo Azambuja assinou convênio com a Prefeitura de Miranda, para a reforma do hospital municipal e a implantação do Centro Especializado de Reabilitação (CER), que vai funcionar no antigo hospital da sociedade beneficente, fechado há mais de 15 anos. “Quero aqui dizer, governador, conhecendo a sua sensibilidade social e dinamismo, que vamos fazer novas parcerias para que juntos, Prefeitura e Governo do Estado, possamos melhorar a vida dos nossos mirandenses”, discursou a prefeita de Miranda Marlene Bossay.

Reforma da escola

O governador Reinaldo Azambuja também fez a entrega da reforma da Escola Estadual Caetano Pinto, uma das unidades de ensino mais antigos de Mato Grosso do Sul, inaugurada em 1922 Se passaram 24 anos para que a EE Caetano Pinto, um dos estabelecimentos públicos mais antigos de Mato Grosso do Sul, inaugurada em 1922 e que passou pela última reforma em 1993. O atual governo investiu R$ 1,3 milhão na nessa obra.

Aproveitando o momento, a estudante do quinto ano Lorena Espírito Santo, foi ao encontrado do governador Reinaldo Azambuja e pediu novo mobiliário para a biblioteca. Mas fez questão de dizer ao governador: “Eu amo essa escola mesmo sem reforma. Agora ela está mais linda ainda”.

A escola fica situada na avenida Afonso Pena, 198, no Centro, cuja imponente estrutura arquitetônica se destaca em uma região também histórica, ao margear a ferrovia da antiga Estrada Noroeste do Brasil, implantada também no início do século passado em direção à fronteira com a Bolívia, em Corumbá.

Em 2016, ao visitar o município para inaugurar uma escola indígena, o governador Reinaldo Azambuja garantiu a sua restauração e a obra executada e concluída valorizou um espaço nobre, abandonado por governos anteriores.

A diretora da escola, professora Edina Barbier Silva, comemora o que era um sonho: “A obra prometida pelo nosso governador é uma realidade, estamos ganhando uma nova escola, com acessibilidade, piso tácito nos corredores, salas arejadas, salão de jogos, novo reservatório de água, biblioteca, um ginásio com arquibancada”, diz a diretora que também já foi aluna da instituição. “Mudou tudo, é uma nova escola, onde tínhamos sérios problemas elétricos e hidráulicos, goteiras nas salas de aula, banheiros interditados, esgoto entupido…”, recorda-se.

Reinaldo Azambuja também assinou a ordem de serviço para o início da obra de restauração da rodovia municipal da Estrada da Marema. Serão investidos nesse projeto R$ 1,9 milhão na colocação de revestimento primário e drenagem de pontos críticos da estrada.

Participaram das solenidades em Miranda também o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, prefeitos e vereadores dos municípios da região, o reitor da UFMS Marcelo Turine, o diretor do Hospital Universitário (HU), Carlos Coimbra.

Paulo Yafusso e Sílvio Andrade, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro