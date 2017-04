Em mês dedicado às vítimas de acidentes, fórum orienta trabalhadores sobre a importância de medidas preventivas

Instituições que compõem o Fórum de Saúde, Segurança e Higiene no Trabalho no Mato Grosso do Sul (FSSHT/MS) realizam nesta terça-feira, 25 de abril, às 7h, visita ao canteiro de obras do edifício Spezia Residenziale Monterosso, da construtora Plaenge, para conscientizar trabalhadores sobre a importância de medidas preventivas como a melhor maneira de evitar doenças e promover a segurança no ambiente de trabalho. O edifício está localizado à Rua Antônio Maria Coelho, 6225, bairro Carandá, na capital Campo Grande.

A ação faz parte da campanha Abril Verde, dedicada à memória das vítimas de acidentes de trabalho.

Além dessa visita, o mês de abril sedia outras atividades realizadas pelo fórum, como um seminário na manhã do dia 28 de abril, com extensa programação. O evento ocorrerá na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, auditório 1 do bloco Multiuso. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail [email protected] Serão debatidos assuntos relacionados à atuação do fórum, vigilância em saúde do trabalhador e acidentes de trabalho na construção pesada.

Paralelo a isso, os shoppings Campo Grande e Norte Sul Plaza servem de cenário para a exposição fotográfica “Trabalhadores”, que reúne 25 imagens sobre as condições laborais em segmentos com grande incidência de irregularidades relativas à saúde e à segurança do trabalhador. A mostra, organizada pelo Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT/MS), acontece até o dia 1º de maio, quando se comemora o Dia do Trabalhador.

Ainda neste mês, o prédio do MPT/MS e de instituições parceiras estão iluminados na cor verde, assim como os sites e perfis nas redes sociais dos participantes que fazem alusão à cor temática.

Um mês para lembrar as vítimas de acidentes de trabalho

Abril foi escolhido devido ao Dia Mundial da Saúde (7/4) e ao Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho (28/4). Esta última data foi instituída por iniciativa de sindicatos canadenses e escolhida em virtude de uma explosão que matou 78 trabalhadores em uma mina no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, em 1969. No Brasil, a Lei nº 11.121, que criou o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, foi promulgada em maio de 2005.

Custo elevado

O Brasil registra uma média superior a 700 mil acidentes de trabalho por ano, pelo menos desde de 2010, segundo dados da Previdência Social. Somente em 2014, foram 704 mil acidentes de trabalho, sendo 2.783 casos fatais e 251,5 mil que resultaram em afastamentos por período superior a 15 dias e diminuição da capacidade produtiva.

Em 2016, Mato Grosso do Sul contabilizou 5.845 acidentes, 1.696 com afastamento acima de 15 dias e 15 casos fatais. Isso representa um acidente de trabalho a cada 48 minutos. O estado é o segundo colocado em mortalidade, conforme balanço feito entre 1990 e 2013: 142 a cada 100 mil trabalhadores. Indústrias de transformação lideram as ocorrências.

