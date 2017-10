Em mensagem a brasileiros, papa diz que Aparecida abençoa quem busca trabalho

O papa Francisco fez hoje (12) uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida e disse que a padroeira abençoa especialmente os brasileiros que estão em busca de trabalho.

“Nossa Senhora Aparecida foi encontrada por trabalhadores pobres: hoje abençoa todos, especialmente aqueles que procuram um trabalho”, escreveu o pontífice, em português, no Twitter.

O papa também gravou um vídeo em português com uma mensagem aos brasileiros pelo dia da santa padroeira do país em que pede que os cristãos “não se deixem vencer pelo desânimo”.

“O Brasil, hoje, necessita de homens e mulheres que, cheios de esperança e firmes na fé, deem testemunho de que o amor, manifestado na solidariedade e na partilha, é mais forte e luminoso que as trevas do egoísmo e da corrupção.”

No vídeo, Francisco lembra a visita que fez ao Santuário de Aparecida em 2013, diz que está “com saudades do Brasil”, mas que não pôde vir à comemoração dos 300 anos do encontro da imagem da santa por causa de sua agenda. “Ainda que não esteja fisicamente presente, quero entretanto, manifestar meu carinho por este povo querido.”

