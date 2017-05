Em menos de uma semana MS gera 850 novos postos de trabalho

Mato Grosso do Sul deve se manter no topo do ranking de empregos, segundo projeção do Governo do Estado. Em apenas uma semana, foram ativados 850 novos postos de trabalho no setor industrial.

As vagas surgiram a partir da inauguração de dois novos empreendimentos, que são uma unidade de produção de açúcar da Usina Iaco em Chapadão do Sul e a Cervejaria Campo Grande, do Grupo RFK, que produz os refrigerantes Refriko. Juntas as novas indústrias vão gerar 850 novas oportunidades no mercado de trabalho, melhorando os índices de empregos no Estado.

Para o Governador Reinaldo Azambuja a política de gestão responsável, com destaque para a atração de investimentos industrais, tem proporcionado bons resultados.

Segundo o governador, em cinco anos, de 2015 até 2020, atraídos pelos incentivos fiscais e devido ao clima de confiança proporcionado pelos indicadores sociais e econômicos, como evolução positiva do Produto Interno Bruto (PIB) solidez fiscal, transparência e competitividade, os investidores devem injetar no Estado R$ 37 bilhões.

Neste ano, a estimativa é de captação de R$ 3 bilhões, dos quais mais de R$ 1 bilhão em Dourados, com a instalação de complexo industrial da Coamo Cooperativa Agroindustrial e expansão da unidade de processamento de carne suína do Grupo Seara, empreendimentos que devem gerar mais de 2 mil empregos diretos.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

