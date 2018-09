Em meio à renúncia de presidente do BC, Macri evita comentar economia e FMI

O presidente da Argentina, Mauricio Macri, afirmou que o país está "atravessando um período de mudanças profundas", mas evitou comentar sobre a economia argentina e as negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI), mesmo em meio à renúncia de Luis Caputo, que dirigia o Banco Central da República Argentina (BCRA).

Em seu discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Macri deu enfoque a questões políticas do país, e reiterou, por exemplo, "os direitos soberanos" da Argentina sobre as Ilhas Malvinas. Ele também reforçou o comprometimento com o Acordo de Paris, que prevê medidas relacionadas às mudanças climáticas, e criticou a situação dos direitos humanos na Venezuela.