Em meio à pandemia, Detran-MS alcança 70% da produção média de habilitação

Desde o dia 18 de maio, as habilitações renovadas e definitivas passaram a ser entregues nas residências dos clientes em todo o Estado - Foto: Agência Brasil

Em meio à pandemia do novo coronavírus, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) alcançou 70% da produção média de CNH (Carteira Nacional de Trânsito de Mato Grosso do Sul). No total foram emitidas 14.602 habilitações somente no mês de maio.

A diretora de habilitação do órgão, Loretta Figueiredo, comenta que o setor tem tomando todas as medidas de segurança necessárias para a realização do atendimento. “Com muita prudência, todos utilizam a máscara, mantém o distanciamento e higienizam constantemente as mãos. Tudo para proteger clientes e funcionários do órgão”, conclui.

Loretta relembra que no mês de maio foram entregues 293 habilitações nas residências e enfatiza a nova conquista. “Somente nos 10 primeiros dias de junho já entregamos 247 habilitações. Isso demonstra que os clientes estão confiando e aderindo o novo serviço, evitando assim um deslocamento desnecessário as agências”, finaliza.

Entrega da CNH em Casa

Desde o dia 18 de maio, as habilitações renovadas e definitivas passaram a ser entregues nas residências dos clientes em todo o Estado. O serviço de envio é realizado sem nenhuma taxa, através dos Correios (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos).

O serviço está disponível no site CNH Ágil, clique aqui.