Em meio a chuvas, Defesa Civil inicia serviço de alerta de desastres naturais via SMS

Serviço é gratuito e foi desenvolvido para auxiliar população em áreas de risco a tomar medidas preventivas, evitando acidentes decorrentes das condições climáticas.

Campo Grande (MS) – Começa nesta segunda-feira (15.01) o envio de alertas de desastres naturais via SMS pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de agilizar medidas preventivas que garantam a segurança da população. No Estado, 20 municípios estão sendo monitorados por conta das fortes chuvas, estando 16 deles sob decreto de situação de emergência.

“É uma importante ferramenta que vai auxiliar nosso trabalho nesse período crítico de chuvas. Podemos enviar tanto alertas para vários municípios ao mesmo tempo, quanto específicos, por exemplo, somente à população de Coxim informando sobre o nível alto do rio Taquari e orientando a população ribeirinha de como agir”, exemplifica o coordenador-adjunto da Defesa Civil Estadual, tenente-coronel Fábio Catarinelli.

Para ter acesso ao serviço gratuito, basta responder ao SMS que deverá ser enviado pelas operadoras de telefonia contendo a seguinte mensagem: “Defesa Civil Nacional informa: novo serviço de envio de SMS gratuito com alertas de áreas de riscos. Para se cadastrar responda para 40199 com CEP de interesse”.

Ao receber a mensagem, o cidadão interessado em receber os alertas deverá responder com o Código de Endereçamento Postal (CEP) de interesse. A partir daí ele receberá os alertas sempre que houver situação que requeira atenção especial ou medidas preventivas.

“Não se trata de mensagens de previsão do tempo, somente dos alertas quando precisarmos avisar a população para uma situação extrema”, explica o coordenador-adjunto da Defesa Civil. Ele reforça que ao receber o alerta a população não deve entrar em pânico, mas ficar atento às informações para agir preventivamente.

Implantação

O mesmo usuário poderá cadastrar mais de um CEP para receber os alertas. Também poderá descontinuar o serviço quando desejar. Sistema semelhante de alerta opera em mais de 20 países. No Brasil, o modelo foi desenvolvido pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) e teve início com projeto piloto em Santa Catarina, em fevereiro do ano passado.

Ele é decorrente da Lei 12.983/14 que trata da execução de ações para prevenção em áreas de risco e que tornou obrigatório que as empresas de telefonia transmitam gratuitamente alertas sobre o risco de desastres naturais à população. A implantação tem sido gradativa e a previsão é que até março deste ano esteja em funcionamento em todo o território brasileiro. Apesar da abrangência nacional, os alertas são regionalizados emitidos pelas Coordenadorias Estaduais de Defesa Civil.

Caso por algum motivo o cidadão não receba a mensagem de sua operadora, pode solicitar o cadastramento enviando SMS para o número 40199 com seu CEP de interesse. No caso de mais de um CEP, deverá ser enviada uma mensagem para cada endereço.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação

Fotos. Edemir Rodrigues