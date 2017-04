Em Mato Grosso do Sul, vacinação contra Febre Aftosa tem inicio dia 1º de maio

A primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa para o rebanho de bovinos e bubalinos de Mato Grosso do Sul já tem seu calendário confirmado pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro). Com exceção do rebanho da região do Pantanal – onde os proprietários podem fazer opção por realizar a vacinação em apenas uma das duas etapas, maio ou novembro – todos os animais devem receber a dose da vacina no Estado, a partir deste mês de maio.

O diretor executivo da Iagro, Roberto Siqueira Bueno explicou sobre os diferentes prazos para cada região do Estado, e ressaltou a importância da declaração.///

Katiuscia Fernandes – Subcom

