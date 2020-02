Em maratona internacional, desenvolvedores criam jogos inéditos na Capital

Com mais de 110 países inscritos, os participantes receberam o desafio de criar jogos originais com tema “Reparo” - Foto: Divulgação/Assessoria

Mais de 90 desenvolvedores e apaixonados por jogos participaram na capital da GGJ 2020 (Global Game Jam), a segunda edição do maior evento de criação de games do mundo. Realizado entre os dias 31/01 e 02/02 no Living Lab do Sebrae MS, a maratona de 48 horas resultou na criação de oito jogos inéditos.



Com mais de 110 países inscritos, os participantes receberam o desafio de criar jogos originais com tema “Reparo”, divulgado simultaneamente aos gamers por vídeo. A partir de então, jogos eletrônicos, de tabuleiro, gincanas e outras modalidades foram desenvolvidas de acordo com a temática da maratona.



Em Campo Grande, durante a GGJ 2020, foram desenvolvidos títulos inéditos como “A Piece of Me”, “Alone in the Wild”, “Atemporal”, “Beyond Repair”, “Krolia”, “Life is a Mirror”, “Robofix” e “Stories of Sometimes”.



Do time criador do Robofix, Rafael Costa acredita que o evento estimula a profissionalização do setor. “Participar de maratonas como essa é importante para que os apaixonados por jogos entendam que dá para gerar renda com isso. Os profissionais também ganham, saindo de suas rotinas e conhecendo novos talentos, desenvolvendo habilidades até então desconhecidas”.



O analista de startup do Sebrae/MS Flávio Domeniche destaca a característica colaborativa da maratona. “O objetivo era todos ajudarem uns aos outros, para no final conseguirem entregar seus jogos. Estes que ficarão disponíveis no site internacional da Global Game Jam, acessíveis a investidores de todo o mudo.”



Referência nacional em produção musical para games, um dos realizadores da Jam, Rodrigo Faleiros vê oportunidades de crescimento no mercado. “Por ser uma ‘Jam local’, na qual os participantes estão presencialmente, cria uma interação entre as pessoas. É bom para desenvolvedores conhecerem novos artistas, músicos, programadores, que podem se tornar equipes profissionais da área.”



A maratona realizada no Living Lab contou com os parceiros Parada Nerd - maior evento nerd do estado-, e a ASantee Games, desenvolvedora local de jogos que lançou o Magic Rampage, que obteve mais de 9 milhões de downloads no mundo. Os interessados em conferir os games desenvolvidos neste ano na Global Game Jam podem acessar o link.