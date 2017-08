Em Maracaju, obras de infraestrutura tem investimento de R$ 11,2 milhões do Governo do Estado

Nesta segunda-feira (28), o governador Reinaldo Azambuja cumpriu agenda em Maracaju, a 162 quilômetros de Campo Grande, onde assinou ordem de serviço e convênio para obras de infraestrutura e habitação. Investimentos somam R$ 11,2 milhões.

Os recursos serão utilizados em obras de recapeamento e tratamento de esgoto, conforme explicou o governador.

Reinaldo Azambuja também anunciou investimentos que ainda serão autorizados nas áreas de habitação e saúde.

Durante a visita o prefeito Maurílio Azambuja ressaltou que com as obras autorizadas e iniciadas o Governo do Estado cumpre o compromisso firmado com a população de Maracaju.

As obras de restauração asfáltica serão realizadas nas Avenidas Marechal Deodoro (entre as Ruas Benjamin Constant e Franklin Pereira Ribeiro); Mario Corrêa (entre as Ruas Apa e Rua Perimetral Airton Senna Da Silva) e Marechal Floriano (entre a Rodovia Minianel e a Rua Dois).

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

