Em Maracaju, governador libera recursos e realiza entregas para saúde, esporte e agricultura familiar

O governador Reinaldo Azambuja entregou a prefeitura de Maracaju uma patrulha mecanizada que vai atender ao Assentamento Santa Guilhermina, situado na região da Água Fria. O equipamento adquirido com recursos provenientes de emendas parlamentares vai atender a 220 famílias. O valor investido foi de 161 mil reais.

Reinaldo Azambuja lembrou que sua gestão praticamente dobrou o volume de recursos destinados às emendas, que em 2014 foi de 800 mil reais, e em 2016, chegou a um milhão e meio de reais.

O Governo do Estado estima investir ainda 40 milhões de reais na aquisição de dois mil equipamentos agrícolas para estimular a produção familiar, conforme explica o governador.

Também em Maracaju, o governador liberou repasse de 280 mil reais, para o Hospital Municipal Soriano Correa da Silva; inaugurou o novo sistema de iluminação do Estádio Luiz Gonzaga Prata Braga, o Loucão, com investimentos de 382 mil reais; vistoriou obras de pavimentação e drenagem da avenida Joaquim Ferreira Azambuja – com conclusão prevista para junho; e participou da abertura da tradicional festa da Linguiça.

Ouça: http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2017/05/02.05.17-ENTREGAS-GOVERNO-PORTAL.mp3

