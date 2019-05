Em Maracaju, governador autoriza obra de asfalto e participa da Festa da Linguiça

Governador participa da abertura da Festa da Linguiça - (Foto: Chico Ribeiro/Arquivo)

Maracaju recebe nesta sexta-feira (3) mais uma visita do governador Reinaldo Azambuja. O gestor estará na cidade para autorizar o início da obra de implantação, pavimentação e restauração asfáltica da via de acesso à Cooperativa ADM, uma das maiores empresas do agronegócio do Brasil. Na cidade, Reinaldo ainda participa da solenidade de abertura da 25ª Festa da Linguiça.

Por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), o Governo do Estado investirá R$ 4,6 milhões na obra que vai melhorar o acesso à unidade da ADM em Maracaju. A estrada terá 1,7 quilômetro de pavimento novo. Outros 800 metros de asfalto já existente serão recuperados. Além de beneficiar trabalhadores da ADM, a obra atenderá quem vai às empresas Lar Agroindustrial e Coamo.

A cerimônia em que o governador vai assinar o documento que autoriza o início da obra será realizada às 16h30, em frente a Cooperativa ADM. O vice-governador e secretário estadual de Infraestrutura, Murilo Zauith, também participará da solenidade.

Festa da Linguiça

Tradicional evento cultural de Mato Grosso do Sul, a Festa da Linguiça de Maracaju chega a 25ª edição em 2019, com realização entre os dias 3 e 5 de maio no Parque de Exposições Libório Ferreira de Souza. A abertura oficial da Festa será realizada às 19h30 com a presença do governador Reinaldo Azambuja. Com apoio do Governo do Estado e da Prefeitura de Maracaju, a Festa da Linguiça tem caráter filantrópico.