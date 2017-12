Em mais um etapa do MS Mais Seguro, Reinaldo Azambuja entrega 71 viaturas para 19 cidades

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja entregou nesta sexta-feira (8.12) mais 71 viaturas para as policiais Civil e Militar de 19 cidades de Mato Grosso do Sul. Foram investidos nos veículos mais de R$ 4,7 milhões. A aquisição ocorreu por meio do programa MS Mais Seguro – o maior programa de segurança pública da história do Estado.

“Só é possível fazer essas entregas por causa da responsabilidade que temos com a gestão do Estado”, avaliou o governador. Foram beneficiados os municípios de Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Bonito, Caarapó, Campo Grande, Corumbá, Deodápolis, Ivinhema, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nova Andradina, Pedro Gomes, Ponta Porã, Rio Negro, Selvíria, Taquarussu e Terenos.

São 31 veículos Trailblazer e 40 motocicletas que vão reforçar as frotas policiais. Com a entrega dessas viaturas, durante a cerimônia de início da Operação Boas Festas, na Praça do Rádio, em Campo Grande, o Governo do Estado concluiu o programa MS Mais Seguro. No total, desde que teve início, o programa adquiriu 720 viaturas, distribuídas em quatro etapas.

Lançado em 2016, o MS Mais Seguro destinou investimentos de R$ 114 milhões para a aquisição armamentos, munições, equipamentos de proteção pessoal, viaturas e reformas. “Todo esse investimento já vem mostrando resultado positivo nos municípios. Nunca se investiu tanto em segurança pública no nosso Estado como agora”, afirmou o presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Pedro Caravina, que é delegado de profissão e cumpre mandato de prefeito de Bataguassu.

Também participaram do ato de entrega o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa; o comandante-geral da PMMS, coronel Waldir Ribeiro Acosta; comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Esli Ricardo de Lima; o delegado-geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas; comandante do Policiamento Metropolitano (CPM), coronel Renato Tolentino; e o comandante metropolitano do Corpo de Bombeiros (CMB), coronel Marcelo Frahia.

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro