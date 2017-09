Programa Lote Urbanizado vai garantir casa própria para mais de 50 famílias

OUÇA AQUI

O Programa “Lote Urbanizado” vai garantir a realização do sonho da casa própria para 51 famílias da cidade de Japorã. Desse total, 24 ficam no Loteamento Cidade Alta e 27 no Fazendinha. Um investimento de 606,9 mil reais na construção das moradias.

De acordo com o governador Reinaldo Azambuja, o Programa Habitacional vai realizar o sonho da casa própria de muitas famílias que vivem do aluguel.

Para a construção da unidade, a prefeitura da cidade doa o terreno e oferece assistência técnica, já o Governo executa a edificação da base para dois quartos, sala, cozinha e banheiro. O morador deve concluir a obra depois de comprovar a compra do material e a contratação de mão-de-obra.

Segundo a diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmo Avesani, por meio do “Lote Urbanizado”, o Governo propicia ao cidadão que não tem casa própria, mas possui capacidade de investimento, a oportunidade de ter uma moradia.

Os participantes devem seguir os critérios estabelecidos pela Agehab, como renda familiar entre R$ 1.300,00 e R$ 4.800,00. Tem prioridade mulher chefe de família, famílias com filhos, pessoas com deficiência, ou com maior tempo de permanência no município.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

