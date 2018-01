Nova turma para treinamentos da Resenha Virtual de Equídeos acontece no fim de janeiro

Campo Grande (MS) – Cresce a demanda e a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) se adéqua para atender a procura pelo treinamento para habilitação dos profissionais que pretendem operar o aplicativo Resenha Virtual de Equídeos da Iagro. Trinta vagas estão disponíveis para uma turma que receberá as instruções no dia 23 de janeiro.

Para participar do treinamento, que acontece das 7h30 às 11h30 na Iagro (em frente ao Lago do Amor), na Capital, o profissional pode preencher a ficha disponível no site da Agência, ou manifestar interesse enviando os dados para o e-mail pnse@iagro.ms.gov.br com nome completo, numero do CRMV, telefone e e-mail pra contato. Mais informações podem ser obtidas no (67) 3901-2693.

Após o pedido, o interessado deve aguardar a confirmação da equipe da Iagro, que será feita através de resposta no e-mail.

Resenha Virtual de Equídeos

A Resenha Virtual de Equídeos é uma ferramenta inédita criada para desburocratizar os sistemas, identificar individualmente os animais do Estado, disponibilizar uma resenha virtual e possibilitar a emissão de guias de trânsito pela internet.

Com o aplicativo em funcionamento fica a equipe de coordenação do PNSE da Iagro, responsável pelo cadastramento dos veterinários para exames de Anemia Infecciosa de Equídeos (AIE), pela própria Resenha, o cadastramento dos laboratórios e o treinamento dos profissionais. A produção e manutenção do sistema e do aplicativo são de responsabilidade da DTI e SGI.

Aos veterinários serão treinados e cadastrados e caberá a eles a identificação individual dos equídeos, o Certificado, a coleta de material para diagnóstico de AIE e mormo, a produção das resenhas padronizadas, completas e informatizadas e acompanhamento das requisições encaminhadas via sistema para o laboratório.

Os laboratórios ficarão responsáveis pelo lançamento dos resultados dos exames, sua confiabilidade e os reagentes (e-mail automático às coordenações, UVL e produtor). Ao produtor caberá à emissão via web da e-GTA, exames autênticos e validados e a realização de trânsito intraestadual somente com E-GTA e certificado.

Texto e foto: Kelly Ventorim – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)