Em Ivinhema, população comemora novas moradias e mais asfalto

Campo Grande (MS) – A população do município de Ivinhema está em festa. Nesta terça-feira, dia 18, o governador Reinaldo Azambuja entrega 91 casas do Residencial Vitória, mais 50 unidades habitacionais no Residencial Nelito Câmara e a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em parte do Bairro Jardim Vitória.

Obras que segundo os próprios moradores estão trazendo qualidade de vida. Dona Vera Lúcia, que mora na rua Olívio Galter há muitos anos, adjacente a rua Joaquim Bernardes, onde fica o novo Residencial e foi totalmente asfaltada, conta que a vizinhança toda é só alegria.

Dona Creuza Soares, de 65 anos, é aposentada e moradora de Ivinhema há 30 anos.

Para o Sr. Osvaldo a cidade melhorou muito.

Na construção das 91 casas do Residencial Vitória, foram investidos R$ 9,5 milhões, dos quais R$ 1,6 são recursos estaduais e R$ 7,8 federais.

No Distrito de Amandina, as 50 unidades habitacionais do Residencial Nelito Câmara foram erguidas por meio da parceria tríplice, num investimento total de R$ 5 milhões.

Já na obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em parte do Bairro Jardim Vitória, foram investidos R$ 1,6 milhão.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação

Foto: Chico Ribeiro