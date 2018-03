Investimento do Governo em Ivinhema é de mais de R$ 20 milhões

Os recursos repassados ao Hospital Municipal, da ordem de R$ 1 milhão, serão utilizados na aquisição de equipamentos e reforma - Foto: Prefeitura de Ivinhema

Nesta sexta-feira, dia 09, o Governador Reinaldo Azambuja estará em Ivinhema entregando novas unidades habitacionais, inaugurando algumas obras e assinando ordem de serviço para o início de outras. São mais de R$ 20 milhões em investimentos conforme destacou o governador.

No município serão entregues 70 unidades habitacionais do Loteamento Vereador José Mário Pieretti; obras de infraestrutura externa do Loteamento Vereador José Mário Pieretti; pavimentação e drenagem de águas pluviais dos bairros Itapoã e Vitória.

Além disso o governador assina ordem de serviço para obra de reservatório; obra de implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário; reforma dos banheiros/vestiários do Ginásio de Esportes de Ivinhema e ainda assina repasse de recurso financeiro para o Hospital Municipal Reynaldo Massi.

O governador atribuiu ao planejamento todos os investimentos do Governo do Estado não só no município, mas também nos outros doze municípios que integram o Vale do Ivinhema.

Os recursos repassados ao Hospital Municipal, da ordem de R$ 1 milhão, serão utilizados na aquisição de equipamentos e reforma. O investimento é fruto da parceria do governo Estado e do deputado federal Geraldo Resende, através de emenda ao orçamento da União.