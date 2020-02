Em Ivinhema, governador entrega mais moradias e anuncia novos investimentos

Foram construídas 91 casas do Residencial Vitória - Foto: Divulgação

Além de Sete Quedas, o governador Reinaldo Azambuja também entregou novas moradias para famílias do município de Ivinhema. Reinaldo esteve na cidade nesta terça-feira, dia 18, onde através do Programa Minha Casa Minha Vida, foram construídas 91 casas do Residencial Vitória. Um investimento total de R$ 9,5, dos quais R$ 1,6 são recursos estaduais e R$ 7,8 são recursos federais.

No Distrito de Amandina, além das 50 unidades habitacionais, Reinaldo explicou que vai atender as demandas apresentadas pela administração municipal durante o Programa Governo Presente.

Ainda em Ivinhema, foram entregues obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em parte do Bairro Jardim Vitória. Com recursos de R$ 1.6 foram asfaltadas as ruas Fortunato Felipe e Ademar Ferreira Leite.

Também foi assinada ordem de início de serviço da obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nos Bairros Guiraí, Jardim Vitória (parte 3), Itapoã (parte 2) e Água Azul.