Em Itaporã, Reinaldo Azambuja entrega obras e anuncia novos investimentos

A entrega da obra foi marcada pelo descerramento na placa na entrada da cidade, feito pelo governador Reinaldo Azambuja e o prefeito Marcos Pacco, na noite deste doming - Chico Ribeiro

A população de Itaporã comemorou os 65 anos de criação com entregas de obras pelo governador Reinaldo Azambuja. São mais de R$ 8,4 milhões em investimentos para a melhoria da qualidade de vida dos moradores da cidade.

A principal obra, reivindicada há anos, é a restauração da pavimentação asfáltica das rodovias MS-156 e a MS-157. A entrega da obra foi marcada pelo descerramento na placa na entrada da cidade, feito pelo governador Reinaldo Azambuja e o prefeito Marcos Pacco, na noite deste domingo (9.12).

Além da restauração da pavimentação asfáltica dessas duas rodovias, o Governo do Estado o recapeamento das avenidas José Maria Bezerra Lima, Rui Barbosa e Prudente de Moraes. E a Avenida José Chaves da Silva foi revitalizada e ganhou iluminação pública com lâmpadas de led. Os investimentos nesses projetos chegaram a R$ 8.223.882,21.

Na Praça Central, onde as atividades em comemoração ao aniversário foram realizadas no sábado e domingo, Reinaldo Azambuja participou do descerramento da placa de entrega da reforma da quadra de esportes na Escola Estadual Senador Saldanha Derzi, onde estão matriculados 306 alunos. Também foi feita a entrega de kits de material esportivo para seis escolas da rede estadual de ensino. Nessa obra foram investidos em recursos próprios do Governo do Estado R$ 224.529,76.

Das seis escolas estaduais em Itaporã, cinco receberam obras desta administração de Reinaldo Azambuja. É R$ 1,3 milhão que beneficiaram 2.880 alunos com a melhoria da estrutura física das unidades escolares.

Na Praça, Reinaldo Azambuja agradeceu o apoio dos moradores de Itaporã que ajudaram a reelegê-lo para mais um mandato. E anunciou novos investimentos, sob aplausos do público: “Estou mandando fazer o projeto executivo do anel viário de Itaporã, vamos tirar o trânsito de caminhões e carretas de dentro da cidade, vamos executar essa obra que é importante para dar mais segurança a vocês”.

O governador disse também que Itaporã será contemplado pelo programa Avançar Cidades 2, que tem como meta a universalização da rede de coleta e tratamento de esgoto. “Só nessa obra do Avançar Cidades serão mais R$ 8 milhões investidos aqui em Itaporã para gente universalizar e fazer coleta e tratamento de esgoto em todas as residências aqui da cidade”, afirmou.

Ao discursar para o público, o prefeito Marcos Pacco agradeceu o apoio do governador Reinaldo Azambuja, pois sem essa ajuda nesse período de crise financeira Itaporã teria muitas dificuldades em realizar obras para a população, pois a Prefeitura tem pendências com a União relativa à dívida previdenciária e por isso está negativado. “Isso atrapalha muito, a gente não consegue receber recursos federais por estarmos negativado há mais de quatro anos, mas graças a Deus temos recebido o apoio do governador Reinaldo Azambuja, que tem sido o grande parceiro nosso”, afirmou o prefeito.

Participaram da solenidade em Itaporã o vice-governador eleito, Murilo Zauith, o secretário estadual de Infraestrutura Helianey Paulo da Silva, o presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Marcelo Miranda, o deputado federal Dagoberto Nogueira, os deputados estaduais Zé Teixeira e Barbosinha, e vereadores de Itaporã. A cidade comemora 65 anos neste dia 10, mas a programação começou no sábado.