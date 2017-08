Governo do Estado autoriza reconstrução de rodovias e entrega ponte de concreto

Com o objetivo de regionalizar o atendimento das demandas dos 79 municípios, o Governo do Estado garantiu a cidade de Itaporã diversos investimentos em infraestrutura.

Nesta terça-feira, 8 de agosto, o governador Reinaldo Azambuja assinou ordem de serviço para a reconstrução de três importantes rodovias no valor de mais de 28 milhões de reais.

Conforme Reinaldo Azambuja, a travessia urbana de Itaporã, por meio das MS’s -156 e 157 vão receber ainda restauração asfáltica no valor de 8 milhões e 600 mil reais.

Moradora da cidade há mais de 20 anos, a empregada doméstica Lidia de Oliveira acredita que as obras vão mudar a realidade de toda população.

Por meio de convênio com o Detran, o Governo do Estado alocou recursos na sinalização horizontal e vertical do trânsito de Itaporã, no valor 133 mil e 270 reais; e realizou a entrega de mais uma ponte de concreto armado sobre o Rio Brilhante que custou cerca de 2 milhões e 170 mil reais.

Durante agenda na cidade, o governador Reinaldo Azambuja entregou também a obra de construção da quadra de esportes da Escola Estadual Olívia de Paula. Foram investidos mais de 516 mil reais, na cobertura, acessibilidade do espaço, além da pintura geral da escola.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

