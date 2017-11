Em Iguatemi, 30 famílias recebem casa própria e governador autoriza obra de mais 120 moradias

Loteamento onde as unidades foram entregues foi construído por meio da parceria incluindo recursos federais e do Governo do Estado.

Campo Grande (MS) – Trinta famílias realizaram o sonho da casa própria nesta sexta-feira (24.11) com as chaves entregues pelo governador Reinaldo Azambuja, em Iguatemi. Na visita, ao município, ele também assinou a autorização para retomada nas obras de construção de mais 120 moradias. “Deus abençoe o nosso governador por realizar o meu sonho. Vivo sozinho e sempre lutei por uma casa. Estou muito feliz”, afirmou o aposentado e viúvo Antonio Bernardino da Silva, de 84 anos, um dos contemplados.

As unidades entregues hoje ficam no loteamento Élida Lopes Nogueira, onde outras 20 famílias já haviam sido beneficiadas no final do ano passado. O conjunto habitacional foi construído com recursos de R$ 880 mil, incluindo repasses federais e contrapartida do Governo do Estado.

Já as 120 moradias cujas obras de retomada foram autorizadas pertencem ao loteamento Waloszek Konrad, que conta com mais de R$ 7 milhões em recursos – sendo R$ 6 milhões da União, R$ 100 mil da prefeitura e R$ 1,3 milhão do Governo do Estado.

“Estamos retomando a construção dessas casas do loteamento Waloszek Konrad, que estava parada há anos, porque sabemos que essas casas que estamos construindo com qualidade dá dignidade às famílias, e a gente fica feliz em poder proporcionar uma melhor condição de moradia às famílias do nosso Estado”, destacou o governador Reinaldo Azambuja.

Ao participar da solenidade de entrega das casas, a presidente do Movimento Nacional de Luta Pela Moradia, Edmar Cintra, lembrou que a luta pela casa própria é o sonho de qualquer família, e que as ações parcerias do Governo do Estado tem sido importante para a concretização desse sonho. “O Movimento Nacional de Luta pela Moradia se sente gratificado governador, e te agradece, agradece a prefeita e agradece as parcerias, porque a questão da casa própria é emblemática”, afirmou.

A prefeita de Iguatemi, Patrícia Neli também agradeceu o governador Reinaldo Azambuja e a presidente da Agência Estadual de Habitação (Agehab), Maria do Carmo Avezani, pelo programa de regularização fundiária, que está trazendo tranquilidade a centenas de famílias. “Existem pessoas que têm as suas casas mas nunca tiveram em seus nomes. Hoje, essas pessoas sabem que são donas de suas casas, e para nós isso é um orgulho, é uma satisfação”, disse a prefeita.

Estiveram presentes no evento os secretários de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel (Segov), e de Infraestrutura (Seinfra), Marcelo Miglioli; a deputada federal Teresa Cristina; os deputados estaduais Onevan de Matos, Beto Pereira e Mara Caseiro; e os prefeitos de Sete Quedas, Tacuru, Naviraí, Japorã, Amambai e Eldorado.

Danúbia Burema e Silvio Andrade – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Edemir Rodrigues