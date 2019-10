Governador visita fábrica do Grupo Caramuru em Goiás

Na fábrica em Goiás, Reinaldo Azambuja, Jaime Verruck e o prefeito de Rio Verde conheceram a linha de produção da unidade - Foto: Divulgação

A convite da direção da empresa o governador Reinaldo Azambuja esteve nesta quarta-feira (2) conhecendo a unidade do Grupo Caramuru em Goiás, empresa que atua também em Mato Grosso, Paraná e São Paulo.

Fundado em 1964 em Maringá (PR) com um moinho de fubá e uma máquina de arroz, o Grupo Caramuru é hoje um dos principais do Brasil no processamento de soja, milho, girassol e canola, atuando também com commodities, biodiesel e produtos de consumo nos segmentos animal e industrial, como cervejarias, mineradoras e indústria de ração.

Na fábrica em Goiás, Reinaldo Azambuja, Jaime Verruck e o prefeito de Rio Verde conheceram a linha de produção da unidade. A empresa atua no mercado com produtos da marca Sinhá, como óleos vegetais, azeite de oliva, pipocas micro-ondas, farofas, proteínas texturizadas de soja e derivados de milho.