Em Glória de Dourados, Governo licita ponte de concreto. Investimento previsto é de R$ 1,1 milhão

Já está em andamento o processo licitatório, para a construção da ponte de concreto de 30 metros de comprimento por seis de largura, no município de Glória de Dourados.

Com um investimento estimado em R$ 1,1 milhão, a ponte sobre o rio Pirajuí, fica na divisa do município com Ivinhema.

A obra é parte de um programa do Governo Reinaldo Azambuja que prevê a construção de 90 pontes em 39 municípios, com um investimento total de R$ 104 milhões. Para ele as obras objetivam o desenvolvimento e o progresso da região.

Das 90 pontes previstas, 31 já foram entregues, 21 estão em execução e outras 38 passam por processo de licitação.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

