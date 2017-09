Menina de 8 anos vende cabelo para ajudar uma pessoa na luta contra o câncer

Anielle, antes do corte de cabelo, ao lado do pai Adalberto / Divulgação

Essa é uma daquelas histórias que nos faz repensar diversos sentidos e que merece ser usada como inspiração. A pequena Anielle Assis Oliveira, com apenas 8 anos, surpreendeu aos familiares e amigos com uma decisão de gente grande: vender seus cabelos para ajudar uma pessoa na luta contra o câncer. A mãe, Rosimeire Evangelista, técnica de enfermagem, nos conta que ficou surpresa com a decisão da filha. “Não esperava”.

Anielle, que frequenta a unidade do Programa Rede Solidária, no Jardim Noroeste, está no segundo ano do ensino fundamental, e realiza diversas atividades na unidade, como ballet, danças e oficinas de recreação. Para sua mãe, todo esse envolvimento com atividades positivas pode ter influenciado a decisão da filha. “Sempre busco ensinar coisas boas para ela e fico muito feliz quando percebo que desde pequena está aprendendo a ajudar o próximo”, acrescenta.

A ideia da venda do cabelo foi revelada em casa, em conversas corriqueiras, como diz Rosimeire. “Um dia estávamos no centro da cidade, em um salão, quando o dono comentou da beleza do cabelo da Anielle e expliquei que iria vender porque ela queria ajudar uma pessoa doente. Na hora o rapaz topou em comprar, pois disse que era um cabelo muito bonito. Ele disse ainda que se leiloássemos poderíamos conseguir ainda mais, mas o importante era a ajuda que iria resultar em remédios e precisava ser rápido”, explica.

E o cabelo cortado resultou mesmo em ajuda com medicamentos e despesas necessárias. A mãe de Anielle ainda fez questão de reforçar que a filha, que também já foi Miss, cresce sadia e fortalecida diante desse ato.

O Programa Rede Solidária, que é ligado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), a cada dia mostra seu importante papel em toda a região que atua, como enfatiza a secretária da pasta, Elisa Cleia Nobre. “É um belíssimo exemplo. Fico muito feliz em saber que, pouco a pouco, o Rede Solidária, os profissionais envolvidos e tão dedicados, vão conseguindo transmitir bons exemplos para as crianças e plantar uma semente de esperança no coração de cada uma delas. Que também em outras vertentes, de outras maneiras, essa história da pequena Anielle possa se espalhar em nossa sociedade e motivar a todos nós”, complementa.

Leomar Alves Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast)

Foto: Ana Paula Oliveira

